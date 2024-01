Ex trabajadores del Ingenio Compañía Azucarera La Concepción acudieron al Senado de la República para pedir su intervención ante un conflicto laboral que se ha retrasado por 20 años para el pago de sus liquidaciones, como explica el vocero, Felipe Hernández Landa.

“Aunque este proceso inició en el 2003, en el 2008 fue cuando ya quedaron firmes esos laudos para ejecutarse y actualmente nos hemos encontrado de que no cuentan con bienes suficientes para embargar, para hacer efectivo el laudo. Incluso, se le ha pedido al presidente de la Junta que de manera escrita emita un acuerdo en el que tiene una imposibilidad para lograr el cobro. Sin embargo, no lo ha hecho ni ha citado al dueño de la compañía para que se haga responsable del pago”.

Por tal motivo, están solicitando una reunión con los secretarios del Trabajo, Marath Bolaños; y de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que den solución a este conflicto, en donde el dueño de dicho ingenio, Lázaro Ros, se niega a cumplir con varias sentencias. (Por Arturo García Caudillo)