El grupo argentino Babasónicos presentó su más reciente disco titulado “Trinchera”, un material que realizaron en la pandemia y con la única influencia de hacer lo que les gusta, sin seguir patrones o copiar a otros artistas, así lo revelaron en conferencia de prensa.

“Somos una banda sin referencias, en donde básicamente estamos permanentemente buscando la originalidad, o sea, tratar de encontrar algo nuevo dentro de nuestro mundo y dentro de lo que es la música en general, o sea no podríamos decir que tenemos ninguna influencia o ninguna referencia. Tal vez la única influencia sea la auto influencia para hacer la música que se nos da la gana”.

Los Babasónicos aseguraron que ellos, luego de 30 años de carrera, no caerán en modas musicales, por lo que no tiene pensado realizar colaboraciones ni tener invitados en sus conciertos. (Por Katia Plascencia Muciño)