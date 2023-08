La organización civil “Mexicanos contra la corrupción” analiza el caso de impunidad en Jalisco del Súper Delegado Lomelí , señala uno de sus miembros Diana García.

Recuerda que el ahora regidor de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, fue señalado de beneficiar a sus empresas cuando fungió como delegado del Gobierno Dederal en Jalisco hace cinco años.

“En el cual varias de sus empresas farmacéuticas estaban relacionadas con contratos de la administración actual y sin embargo el exsúper delegado siempre afirmó que no tenía nada que ver con estás empresas, sin embargo comparten domicilio, uno de estas empresas tiene un domicilio de un inmueble que fue comprado por Lomelí y en este caso Carlos Lomelí no fue sancionado ni en materia penal ni administrativa y esto porque la Secretaría de la Función Pública no dio pruebas”.

Este caso y otros 15, se encuentran en “El tablero de la impunidad” herramienta digital presentada hoy en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)