Un adolescente de aproximadamente 15 años resultó herido de bala en una pierna tras resistirse a un asalto ocurrido a pocos metros de su domicilio, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con el reporte, varios sujetos armados lo interceptaron para despojarlo de su dinero y teléfono celular, pero al negarse, uno de ellos le disparó.

Al escuchar las detonaciones, sus padres salieron de casa y lo trasladaron de inmediato al Hospital Civil Viejo, aunque por falta de espacio fue canalizado a la Cruz Roja del Parque Morelos, en Guadalajara.

Paramédicos informaron que el proyectil le atravesó la pierna y requería atención quirúrgica urgente. Personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones para ubicar a los responsables del ataque. (Por Edgar Flores Maciel)