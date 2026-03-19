Ante el elevado índice de mortalidad que tienen las pequeñas y medianas, donde siete de cada diez negocios de este tipo mueren antes de cumplir dos años de vida, se deben dar mejores condiciones de regulación para aumentar su permanencia en la actividad económica, dijo la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas de la Presidencia de la República, Altagracia Gómez.

La funcionaria ironizó sobre la complejidad de trámites para las pymes, donde tardan “más en sacar una firma electrónica y todos los datos para el SAT que cuando ya se murió”.

Añadió que el segundo reto es que se formalicen, y esto puede ocurrir si se incluyen en el sistema financiero con mayor acceso a crédito o capital.