La actriz Bárbara de Regil visitó Guadalajara para ofrecer una clase de cardio motivacional en su faceta como instructora, y en conferencia de prensa, mencionó que le da tristeza la gente que constantemente la atacan en redes sociales:

“De 20 ataques me ha pegado uno, porque nadie te va a dar nada más que lo que es, no te van a dar lo que tú eres, te van a dar lo que ellos traen, entonces, me da más sentimiento de tristeza la vida de esa persona que lo que yo realmente soy, y ya yo no voy a vivir defendiéndome, porque si no, todo el tiempo voy a estar defendiéndome”.

Bárbara de Regil continuará con su gira de clases cardio motivacionales, pero no descuida su faceta como actriz, por lo que próximamente estrenará la telenovela Parientes a la fuerza, además de su debút en Hollywood con la película Blackout. (Por Katia Plascencia Muciño)