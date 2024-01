Jornada de sorpresas tuvo este miércoles la Copa del Rey en España, donde el Athletic de Bilbao eliminó al Barcelona en partido de volteretas, tras vencerlo por 4-2 en tiempos extras, con goles de los hermanos Nico e Iñaki Williams, más anotaciones de Guruzeta y Sancet; por el Barsa anotaron: Robert Lewandowski y Lamine Yamal. La eliminación dejo con la soga al cuello al entrenador, Xavi Hernández, quien comentó.

“Sí no estamos al nivel de competitividad al final de temporada pues lo normal es que me tenga que marchar, pero como todos los entrenadores, estamos en un club grande, el el Barsa se donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos, hoy lo hemos competido ante un muy buen equipo y también se lo ha merecido el Athletic felicitarle y este es el deporte, pero cuando no ganas pues el entrenador queda señalado, no descubro nada”.

En semifinales el Athletic enfrentará al ganador del encuentro que disputarán mañana: Atlético de Madrid y Sevilla.

Por su parte, el Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre dio el campanazo en los Cuartos de Final al derrotar por 3-2 al Girona y clasificó a las Semifinales donde enfrentará a la Real Sociedad, que ayer derrotó 2-1 al Celta de Vigo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)