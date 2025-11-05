En la fecha 4 de la Champions League, el Barcelona de visitante rescató empate a tres ante el Brujas de Bélgica, con anotaciones de Ferran Torres, Lamine Yamal y autogol de Tzolis.

El cuadro azulgrana se llevó tremendo susto cuando parecía que el equipo local se quedaba con el triunfo con un gol en la compensación de Romeo Vermant, el cual finalmente fue anulado.

Por su parte, el Manchester City venció 4-1 al Borussia Dortmund con doblete de Phil Foden, más tantos de Erling Haaland y Cherki.

El Qarabag de Azervaiyán aprovechó el jugar en casa para empatar a dos goles con el Chelsea.

El Inter de Milán venció 2-1 al Kairat Almaty.

El Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al Benfica.

El Galatasaray de Turquía de visitante le pegó 3-0 al Ajax Amsterdam, mientras que el Newcastle superó 2-0 al Athletic de Bilbao. (Por Manuel Trujillo Soriano)