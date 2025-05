El Barcelona remontó el marcador y con una espectacular voltereta derrotó por 4-3 al al Real Madrid para ganar el clásico y prácticamente amarrar el título de LaLiga de España al llegar a 82 puntos, con 7 de ventaja sobre los “Merengues” a 3 fechas de que termine la temporada.

Pese a tomar ventaja de 2-0 y al hat-trick del francés Kylian Mbappé, Real Madrid salió derrotado del estadio Olímpico de Montjuic y ya quedó sin posibilidades, mientras que el Barsa con doblete de Raphinha más tantos de Eric García y Lamine Yamal sentenció la Liga.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que cayeron con la frente en alto en un clásico intenso y que no hay nada que reprochar a sus jugadores.

“Creo que el partido ha sido competido, luchado e igualado hasta el último minuto, hasta el último segundo. Hemos tenido el balón del 4-4, hemos tenido el 4-4 por un balón en fuera de fuego y yo he visto este partido contra un gran equipo, dos grandes equipos y no hay nada que reprochar a mi equipo en actitud o compromiso ha sido total y no ha salido bien el resultado, pero lo hemos competido hasta el último minuto”

Con el triunfo, el Barcelona llegó a 82 puntos con 7 de ventaja sobre los “Merengues” a 3 fechas de que termine la temporada. (Por Manuel Trujillo Soriano).