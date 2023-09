La edición 65 de los premios Ariel se llevó a cabo la noche de este sábado en el Teatro Degollado de Guadalajara, hasta donde acudieron diferentes personalidades aplaudiendo que por primera vez la ceremonia saliera de la Ciudad de México. El director Alejandro González Iñárritu aplaudió que más mujeres se atrevan a hacer cine y estén nominadas:

“Me parece un momento histórico en la Academia que haya 80 por ciento de las películas nominadas y de las directoras, de los directores nominados son mujeres, eso me parece lo más importante y me parece que es el momento que gane una mujer y que ganen las mujeres, y que se haya descentralizado la fiesta en Jalisco y que luego se vaya a otros lados me parece un momento histórico y me parece que se produjeron 250 películas a pesar de que se han quitado medios, es muy complejo, pero está mejor de lo que pensamos”.

Entre los ganadores a lo mejor del cine mexicano con el galardón de El Ariel estuvieron el tapatío Samuel Kishi, Emilia Berjón, hija de Arcelia Ramírez en mejor revelación actoral, al igual que su mamá por su papel en “La Civil”. La gran ganadora fue “Bardo” de Alejandro González Iñárritu con ocho estatuillas, mientras que “La Huesera” que fue la que más nominaciones obtuvo, solo pudo ganar cuatro premios. (Por Katia Plascencia Muciño)