Luego de la protesta que realizaron trabajadores de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara quienes demandan ser basificados, el presidente municipal, Pablo Lemus, señaló que serían 120 los trabajadores quienes se encontrarían en este supuesto, pero que otorgarles la plaza implicaría una erogación cercana a los 80 millones de pesos, por lo que deberán realizarse ajustes presupuestales para darle cumplimiento a esta exigencia.

“Que no están calculados para el presente ejercicio, por lo tanto lo que vamos a hacer es una basificación por partes, y la primera la vamos a hacer con 30 trabajadores, el próximo mes de julio y después nos vamos a ir de 40 en 40”.

El alcalde señaló que contratar a todos de golpe no es posible porque no hay margen en los recursos que tiene el municipio.

Aunque son 270 los trabajadores quienes demandan basificación, sólo 120 serían los que cumplen los requisitos para este trámite. (Por Héctor Escamilla Ramírez)