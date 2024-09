El nombramiento de la colonia Americana como “Barrio Mágico” desconcierta a los vecinos, porque si bien es bonita, no se pueden pasar por alto los niveles de inseguridad en la zona, particularmente con el robo de automóviles, asevera su representante Estefanía Ornelas.

“Lo principal yo creo que a nivel nacional no solo en la colonia es la inseguridad. Después, está, yo creo que ahí se da duro la batalla que si la basura o el problema del ruido, que también es algo que ha pasado, que por lo mismo que hay lugares nuevos, está muy padre que haya vida nocturna pero a veces no regulan los decibeles”.

La gentrificación pone en riesgo las fincas de valor patrimonial por la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios.

Otro problema son las condiciones de las banquetas y el tianguis de los sábados en el Parque Revolución. (Por Gricelda Torres Zambrano)