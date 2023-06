La negativa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sobreseer la controversia constitucional impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra el municipio de Guadalajara no es una batalla perdida, afirma el regidor Luis Cisneros.

Cisneros fue de los impulsores de las reformas con las cuales el ayuntamiento tapatío busca regular el cableado urbano y donde el IFT se inconformó al afirmar que no tiene facultades.

“Insisto no es una derrota para el municipio, por el contrario es una señal de que vamos en un sentido adecuado rumbo al logro de este propósito de meter orden al cableado en la ciudad”.

La Sindicatura del ayuntamiento tapatío solicitó el sobreseimiento, pero ante la negativa de tres de los cinco ministros de la Primera Sala, quienes argumentaron que el IFT si tiene legítimo interés en el tema y se iniciará un nuevo proyecto donde se analizarán de fondo los argumentos del IFT y la defensa del ayuntamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)