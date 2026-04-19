El Bayern Múnich aseguró hoy otro título de la Bundesliga al imponerse con facilidad 4-2 al Stuttgart, proclamándose campeón cuando restan cuatro fechas por disputarse.

Harry Kane anotó su gol número 32 de liga en la temporada tras ingresar como suplente en el segundo tiempo. La victoria dejó al Bayern con una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, su inmediato perseguidor.

Es el campeonato alemán número 35 del Bayern, ampliando su récord, incluido el primero para el club en 1932. Todos los demás títulos llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963. (Por Manuel Trujillo Soriano)