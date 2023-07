Porque gobernar a México es un asunto serio y se requiere de alguien sin cola que le pisen, la senadora priista Beatriz Paredes acudió a registrarse como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México.

“Gobernar este país es un asunto serio, no es un vodevil, no es una broma, requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia, con madurez, con serenidad. Por eso, a pesar de las dificultades, a pesar de que de repente se presume que cualquier aspirante que tenga una militancia política de la cual no se avergüenza, porque no tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso”.

Por ello, aseguró, seguirá adelante en este proceso sin renunciar ni ocultar su biografía, porque no ha saltado de un lado a otro para simular purificarse y con su historia política ha salido adelante levantando la cara y mirando de frente.

Por: Arturo García Caudillo