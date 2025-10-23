Una bebé de ocho meses permanece en estado crítico en la Cruz Verde Ernesto Arias tras sufrir una fractura de cráneo al caer con su madre en una alcantarilla abierta en la colonia Las Juntitas, de Tlaquepaque.

La madre relató que ambas cayeron accidentalmente, aunque la Fiscalía del Estado mantiene abiertas las investigaciones para descartar una posible agresión, ya que ella no presentó lesiones.

En otro hecho, una mujer de 65 años resultó herida de bala en una mano frente a un casino en Tonalá.

La Policía local no halló casquillos en la zona e investiga un posible intento de robo como móvil del ataque. (Por Edgar Flores Maciel)