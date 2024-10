Aunque no apoya a la actual dirigencia de su partido, el senador sonorense, Manlio Fabio Beltrones, asegura que no renunciará al PRI.

“Yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia con la que bo comparto sus puntos de vista. Me quedo con el partido de sufragio efectivo y no reelección. Lo he dicho y lo reitero, en una interpretación torcida de la Ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de los magistrados, intentaron poner en condiciones de debilidad al PRI y creo que es lo que menos le conviene”.

Beltrones Rivera fue expulsado de la bancada del PRI en el Senado por declaraciones en contra del presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno, quien por cierto, también es senador de la República. (Por Arturo García Caudillo)