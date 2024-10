Un grupo de 30 mujeres beneficiarias del programa Mujeres Líderes del Hogar se manifiestan esta tarde frente a Palacio de Gobierno para denunciar que las autoridades estatales dejaron de darles el apoyo mensual de tres mil 700 pesos que recibían, bajo el argumento que no hay dinero.

Afirman, el Gobierno estatal argumentó que dependen de recursos federales para ellos a su vez hacerle el pago a las madres de familia, pero ellas afirman que es una falacia pues el programa siempre se ha ejercido con dinero estatal.

En la voz, Fátima Santana, una de las afectadas.

“Lo que se nos quedó debiendo nosotros fueron dos meses y fracción del otro. Nos quedan debiendo nueve mil 991.51. Entonces nos dijeron que este programa ya no tenía dinero porque la Federación todavía no les mandaba, siendo que este programa no es de la Federación”.

Acusan que son más de dos mil 416 mujeres afectadas por la falta de pago del Gobierno del Estado. Este grupo se suma a las inconformidades de los beneficiarios el Programa Jalisco Incluyente a quienes sólo les dieron 38 pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)