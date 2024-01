Si la tarjeta del Bienestar, donde los beneficiarios reciben alguno de los programas del gobierno federal, tiene como fecha de vencimiento enero del 2024, en los siguientes días recibirán un mensaje de texto con la información para recoger la nueva tarjeta antes del 31 de enero.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, recuerda que de no renovarse la tarjeta los pagos de la pensión o programas del Bienestar no se verán reflejados.

En caso de no recibir el mensaje de texto, pueden consultar el sitio www.gob.mx/bienestar.