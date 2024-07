El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a aceptar la idea de que quizá no pueda ganar las elecciones del 5 de noviembre y tenga que abandonar la carrera electoral, informó el diario The New York Times.

El rotativo informa que varios demócratas creen que la salida del Mandatario es solo cuestión de tiempo.

Biden, de 81 años, ha enfrentado una creciente presión para que ceda su posición en la papeleta electoral después de su mala actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump, que suscitó dudas sobre su edad.