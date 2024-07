El entrenador de la Selección de Uruguay, el argentino Marcelo Alberto Bielsa, se mostró muy molesto en la conferencia de prensa previo al juego por el tercer lugar de la Copa América donde se medirá a Canadá, al ser cuestionado sobre posibles sanciones a jugadores charrúas por los incidentes al final del juego de semifinales ante Colombia; Bielsa quien en sus conferencia no voltea a ver a la prensa, ahora sí lo hizo y en voz encolerizada criticó a la organización del torneo y a los mismos periodistas.

“Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana… ¿Qué hace?

¿Me pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? ¡Por favor! Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Esto lo tienen que decir ustedes no lo que tengo que decir, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”, comentó.

Después arremetió con la organización del torneo: “Todo es una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro de que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañar que las canchas están perfectas”.

El partido Uruguay Vs Canadá es este sábado a las 6 de la tarde en Charlotte. (Por Martín Navarro Vásquez)