Tras el desalojo de su plantón y huelga de hambre que realizaba frente a Casa Jalisco, Blanca Paredes, víctima de violencia vicaria, señaló que recurrirá a otras instancias nacionales para exigir cese lo que califica de acoso y hostigamiento por parte del Poder Judicial y del Gobierno del Estado.

La expareja del magistrado prófugo de la justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusó que fue violentada en el retiro de este viernes y que videos donde tratan de justificar el desalojo no muestran todos los momentos del incidente. La protesta la dirigen al gobernador Enrique Alfaro pues lo acusan de controlar al Poder Judicial y otras dependencias de gobierno.

“Ya me estoy moviendo en instancias nacionales porque las instancias locales me están dejando sola porque dependen de él. Yo lo único que quiero que él haga es que cumpla su promesa, Qué me garantice ese piso parejo a mí ya todos mis compañeros Para tener una impartición de justicia digna”.

Señaló también ser víctima de actos de ciberacoso e identifican a una persona de nombre Abraham como parte de esta campaña y contra quien presentarán denuncias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)