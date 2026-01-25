Los Charros de Jalisco vencieron anoche por blanqueada de 8-0 a Los Tomateros de Culiacán en el tercer juego de la final de la Liga de Béisbol del Pacífico para tomar ventaja de 3-0 y se colocan a una victoria de conseguir el bicampeonato.

El manager Benjamín Gil dijo que su equipo siguen enfocado en lograr el título.

“Que bueno que tenemos ventaja, pero no hemos ganado nada y en mi mente el conformismo no entra, es más, sí Dios lo permite y llegara una situación de que ganamos hoy y vamos ganando el partido de mañana, sí sucede algo que no me guste en el terreno de juego lo voy a corregir o voy a intentar corregirlo lo más pronto posible, porque se trata de jugar el juego bien y hacer las cosas como se tienen que hacer, aquí el tema es jugar buen béisbol y estar enfocado”.

El parador en corto, Connor Hollis, encendió las emociones en el estadio Panamericano de Zapopan desde la primera entrada, al conectar un batazo de vuelta entera con la casa llena para enfilar a los Caporales a la victoria.

El pitcher, Luis Iván Rodríguez se apuntó el triunfo con labor de 5 entradas y un tercio, en las que permitió 7 hits sin daño y recetó 3 ponches.

Hoy a partir de las 5 dela tarde se disputará el cuarto juego en el que los Charros buscarán la barrida para coronarse bicampeones en el Circuito Invernal y posteriormente jugar la Serie del Caribe en su mismo estadio. (Por Manuel Trujillo Soriano)