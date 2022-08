Afectados colaterales por los bloqueos de ayer por carretera a Saltillo fueron usuarios del transporte urbano pues los camiones dejaron de pasar justo a la hora de la salida de los trabajos.

“Ya llevamos más de dos horas, yo creo, aquí esperando el 231-C y no, no, no pasa, yo creo que por todo esto que está sucediendo, de hecho cada vez se juntan más, somos como qué, 15 personas”.

Y es que tras el primer camión quemado, a través de celulares, choferes del transporte urbano recibieron instrucciones de parar el servicio por tiempo indefinido. (Por José Luis Jiménez Castro)