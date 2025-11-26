Los bloqueos encabezados por transportistas y productores agrícolas cumplen tres días y mantienen afectaciones en varias rutas del país, con cierres totales e intermitentes en al menos 14 estados.

Las protestas exigen seguridad en carreteras, precios de garantía para cosechas y freno al encarecimiento de insumos.

Las filas de vehículos alcanzan kilómetros y hay unidades varadas por más de 30 horas.

Permanecen cierres en la Maravatío–Zapotlanejo y la Irapuato–Zapotlanejo, así como en tramos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua.

En la México–Querétaro persisten reducciones de circulación y demoras.

Contabilizan 52 puntos obstruidos y siete aduanas afectadas.