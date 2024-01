Aunque su debut con Chivas tendrá que esperar varias semanas, debido a que continua con rehabilitación de la rodilla que fue operada; el fenómeno “Chicharito” ya se refleja en las taquillas, al anunciar este lunes el Club Guadalajara, “boletaje agotado para el juego de este martes ante Toluca” de la fecha doble.

Apenas el sábado la afición rojiblanca sorprendió al abarrotar el estadio Akron, sin futbol de por medio al acudir en gran número sólo a la presentación de Javier Hernández como refuerzo y 3 días después se espera otro lleno para el duelo ante los Diablos Rojos.

Por cierto, el entrenador de Toluca Renato Paiva descartó que el delantero Alexis Vega pueda debutar ante las Chivas en el partido de la fecha 4.

“Sobre Alexis está en un trabajo de fortalecimiento muscular, por los análisis que hemos hecho él no estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física, entonces no vamos a arriesgar, se porque la pregunta, porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso”.

Toluca marcha invicto en el Tornero, con un triunfo y 2 empates, mientras que las Chivas no conocen la victoria al sumar 2 empates y una derrota. (Por Manuel Trujillo Soriano)