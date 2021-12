La Liga MX anunció esta mañana los horarios en los que se jugará la final del Torneo Apertura 2021 entre Atlas y León. El encuentro de ida será el jueves a las 21:00 horas en el Estadio Nou Camp; mientras que el partido de vuelta será el domingo a las 20:15 horas en el Estadio Jalisco.

Para la final, la posición en la tabla ya no cuenta y en caso de empate en el marcador global, se disputarán tiempos extras y hasta tiros penales de ser necesario para definir al campeón.

El mediocampista argentino del León, Santiago Colombatto tras las fallas del silbante, Jorge Pérez Duran en el juego de vuelta de semifinales, entre Atlas y Pumas, pide un arbitraje justo para la final.

“Siempre uno quiere que el arbitraje sea justo ellos también como nosotros se pueden equivocar por eso no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero bueno ayer fue una situación muy dudosa y aparte en el último minuto que podría haber metido a pumas y ellos verán en que se equivocaron y seguramente lo corregirán para lo que viene en la final, como todos saben en una final el árbitro tiene que estar muy concentrado y tiene que ser justo tanto para el Atlas como para el León”.

La directiva de Atlas anunció los precios de los boletos para el juego de la gran final ante los Panzas Verdes con su respectivo incremento de casi al doble en algunos casos. La entrada más económica en la parte alta del estadio Jalisco, tiene un precio de 975 pesos y la más cara en palco VIP es de 5 mil 535 pesos. Por el momento solo hay venta para abonados.

(Por Manuel Trujillo Soriano)