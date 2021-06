La Selección de Brasil camina de maravilla en la Copa América, al vencer 4-0 a Perú y llegar a seis puntos. Los goles fueron de Alex Sandro, Neymar, Éverton Ribeiro y Richarlison. Santiago Ormeño no jugó con Perú y se quedó en la banca.

En otro juego, Colombia no pudo con Venezuela al empatar a cero goles. Destacó el portero venezolano Wuilker Faríñez, quien tuvo una gran labor y evitó varios goles colombianos.

Para este viernes: Chile Vs Bolivia y Argentina frente a Uruguay. (Por Martín Navarro Vásquez)