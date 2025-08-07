Los Bravos de Juárez NO aprovecharon la oportunidad que tenían de calificar a la segunda ronda al despedirse de la Leagues Cup con empate a un gol ante el New York RB. Con este resultado, los fronterizos terminan con 6 puntos la fase de grupos pero no les alcanzó al perder la tanda de los penales por 5-3 y automáticamente el Puebla con 6 unidades, se convierte en el cuarto equipo de la Liga MX que disputará los cuartos de final junto con: Toluca, Pachuca y Tigres.

Por su parte, el Monterrey consumó su fracaso en la Leagues Cup al caer por 2-0 ante el Charlotte en su despedida. Pese al plantel que presumen, los Rayados no fueron capaces de ganar un sólo encuentro en este torneo y terminaron su participación con dos derrotas y un empate. (Por Manuel Trujillo Soriano).