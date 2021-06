La actriz Silvia Pinal fue hospitalizada en la Ciudad de México, al parecer debido a malestares relacionados con su presión arterial, aunque afortunadamente se encuentra estable de salud. Una persona cercana a la familia, explicó que por el momento el estado anímico de la actriz de 90 años está siendo valorado por médicos de un hospital privado al sur de la ciudad.

El Festival Tecate Pa´l Norte anunció el line-up de su edición 2021 que se llevará a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey. Destacan bandas como Tame Impala, Foo Fighters y Chet Faker. También asistirán Alejandro Fernández, Foster the People y Hello Seahorse!. El Festival Tecate Pa´l Norte 2021 se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de noviembre.

La cantante Madonna decidió construir su propio estudio de grabación en su mansión de Nueva York. La llamada “Reina del pop” contrató a un famoso diseñador para que haga un lujoso estudio con todas las comodidades y lujos que necesita, sin embargo, no se da a conocer el costo de la construcción. (Katia Plascencia Muciño)