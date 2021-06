Luego de la denuncia por acoso sexual que presentó en su contra una de sus empleadas, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Sosa, debió ser destituído, asevera la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce:

“El señor no fue separado de su cargo, solamente se le pidió que no se acercara porque hay medidas de protección en favor de la víctima, pero él sigue percibiendo su sueldo, sigue en su función de primer visitador. Imagínate nada más, el primer visitador es el que hace las funciones de presidente, cuando el presidente no está”.

La propia víctima de acoso sexual se acercó a Cladem en busca de acompañamiento, dado que percibe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos protege al primer visitador. La activista e investigadora, califica el hecho como grave (Gricelda Torres Zambrano).