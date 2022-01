El cantante de Harry Styles anunció las nuevas fechas de su gira “Love on Tour” que aplazó por la pandemia. Será el próximo 20 de noviembre cuando el Ex One Direction se presente en la Arena VFG.

El actor Xavier López “Chabelo” sufrió una caída y por medio de sus redes sociales informó que ya recibió atención médica y que el resultado del accidente fue un brazo fracturado, por lo que el llamado “Amigo de todos los niños” permanecerá enyesado durante algunas semanas.

Tras haber sido pospuesta debido a la alza en los contagios de COVID-19, la edición número 64 de los premios Grammy se celebrará el próximo 3 de abril en Las Vegas, así lo anunciaron los organizadores de la gala por medio de un comunicado. (Por Kevin Casillas)