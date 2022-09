La cantautora Mon Laferte, está lista para cerrar con broche de oro su Gira Mundial 2022 y esta tarde anunció 4 fechas más: el 25 de noviembre se presentará en Mérida, un día después en Cancún, el 30 de noviembre en Pachuca para después presentarse en Tijuana el 2 de diciembre, cerrando su tour en la Ciudad de México el 8 de diciembre.

Como continuación de su álbum “Motomami”, la cantante Rosalía lanzó Motomami +, una versión de lujo del álbum. Que incluyen sus nuevos éxitos “Despechá”, Un remix de “Candy” con el cantante Chencho Corleone, una versión en vivo de “La Fama” y cuatro temas nuevos. El álbum ya está disponible en las plataformas digitales.

Después de que trascendiera que el cantante Santa Fé Klan había sido detenido nuevamente en Manzanillo Colima la noche de ayer por lanzar 9 disparos al aire, autoridades del estado anunciaron que no se detuvo al artista, si no a sus dos guardaespaldas, que al día de hoy no tienen fianza para salir. (Por Kevin Casillas)