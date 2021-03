La próxima entrega del Oscar del 25 de abril no permitirá que sus nominados y participantes porten atuendos informales. En días pasados anunció que no habrá participaciones vía zoom o video llamada y ahora los productores han pedido a todos que luzcan atuendos apropiados para la gala más importante del cine.

Luego del estreno de la Liga de la Justicia de Zac Snyder en HBO Max y bajo video on demand, DC prepara el lanzamiento de varias cintas, entre las que se encuentran The Batman, con Robert Patinson; Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam, The Flash, Batgirl, Linterna Verde y un nuevo Superman, entre otras cintas.

El actor Fernando Noriega será quien reemplace a Gonzalo Peña, en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, de donde fue retirado, luego de ser acusado de cómplice de violación y abuso a una actriz. Noriega interpretará a Mariano Rueda, uno de los principales personajes de la historia. (Por Paco Morales)