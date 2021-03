Tras las críticas recibidas por su política de no aceptar participaciones virtuales y que toda la ceremonia del Óscar de este año debía ser presencial, la Academia anunció que para quienes no puedan viajar a Estados Unidos, harán enlaces desde algunos otros países, con la finalidad de que sea una ceremonia con más artistas en su evento. Asimismo, se informó que todas las presentaciones de la categoría de Canción Original se realizarán en Los Ángeles, y aún no se decide si se les pedirá a los asistentes que usen cubrebocas cuando estén sentados. La ceremonia de premiación de los Óscar se realizarán el 25 de abril.

La cantante Ariana Grande se convirtió en tendencia al anunciar que será la nueva coach del programa “La Voz, Estados Unidos”, producido por la NBC. De inmediato las reacciones de los fans no se hicieron esperar, a través de las redes.

El actor Roberto Palazuelos lamentó la violencia que ha ido en aumento en Tulum, por lo que dijo, su ingreso a la política es inminente y anunció que próximamente desea postularse para ser presidente municipal de Tulum.