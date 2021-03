Con gol de ultimo minuto de Hirving el “Chucky” Lozano, la Selección de México derrotó 1-0 a Costa Rica en duelo amistoso celebrado en Austria, y pese que fue un juego muy flojo y de pocas llegadas, sobre todo en el primer tiempo, el entrenador del Tri, Gerardo Martino dijo que la victoria ante los “Ticos” le deja buen sabor de boca.

“Que hoy nos quedamos con un buen sabor respecto al juego del equipo y esa misma situación no nos pasó después del partido ante Gales, sí entendemos que hoy estuvimos mucho más enfocados en llevar adelante una idea de juego y no distraernos por situaciones del color del árbitro o del juego que sea muy cortado, hoy el juego tuvo un poco más de continuidad y entonces si nosotros buscamos siempre eso de la misma manera los goles llegan en cualquier momento del partido y hoy llego al final del partido”.

El primer tiempo fue muy flojo y los aztecas generaron muy poco, con oportunidades que no pudieron concretar Gerardo Arteaga y el “Chucky” Lozano; en el complemento hubo mejoría y el equipo que dirige Gerardo Martino dominó las acciones pero fue hasta el minuto 88 cuando Hirving el “Chucky” Lozano marcó el único gol del encuentro en remate de cabeza.

Según el “Tata”, Luis Romo fue el mejor jugador del encuentro, también destacó el debut de Efraín Álvarez. México terminó así su gira por Europa con saldo de una derrota ante Gales y el triunfo ante Costa Rica.

(Por Manuel Trujillo Soriano)