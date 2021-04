La actriz Gal Gadot, famosa por interpretar a La Mujer Maravilla, producirá y protagonizará una película basada en el libro Met me in another life, de la escritora Catriona Silvey, cuya historia de ciencia ficción, se centra en una pareja que se encuentran constantemente en múltiples versiones de realidad y tiempo.

El conductor de televisión conocido como Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, contará sus historias de vida en un libro titulado Con ganas de vivir, que saldrá a la venta en mayo, con motivo de su cumpleaños número 80. Según un comunicado de la editorial, el presentador hablará también de su pasado, cuando su padre fue detenido en un campo de concentración Nazi en 1938 y la odisea que pasó para emigrar a Chile.

El próximo 8 de mayo, Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Rosy Arango ofrecerán un concierto vía streaming desde un hotel en Acapulco, para celebrar el día de las madres, bajo el título Serenata a mamá, los cantantes realizarán colaboraciones juntos y ofrecerán un repertorio especial para la ocasión, que incluirá mariachi. (Por Paco Morales González)