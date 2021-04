Arrecia el presidente Andrés Manuel López Obrador sus críticas en contra del INE, asegurando que se trata de un organismo costosísimo.

“Además es costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Sólo que seamos masoquistas. ¿Cómo se va a permitir eso? Antes con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo. Pues por eso ganan muchísimo. Además sería bueno que rindieran cuentas, cómo manejan ahí el presupuesto. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano, y trabajamos igual”.

Y adelantó que en la reforma administrativa que presentará al Congreso, lo reubicará como parte del Poder Judicial, aunque será autónomo, porque ahora no lo es. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)