Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron el fin de su matrimonio después de siete años juntos. Aunque las razones de su separación no se han revelado públicamente, la pareja envió un comunicado en el que mencionan que tomaron la difícil decisión como dos personas que se aman y se preocupan profundamente, por lo que piden se respete su privacidad en este momento.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en donde se ve al vocalista del grupo mexicano Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz, siendo esposado y fichado por la policía de Los Ángeles, California. Según medios estadounidenses, todo inició al término del concierto ofrecido por la agrupación, quienes decidieron continuar cantando en las calles y provocando caos vehicular, al revisar el auto donde viajaba el vocalista de la banda encontraron un arma de fuego, la cual fue recogida por los elementos encargados del orden. Hasta el momento Fuerza Regida no ha mencionado nada por el hecho.

Lindsay Lohan reveló que dio a luz a su primer hijo junto a su esposo Bader Shammas, un niño llamado Luai, un nombre árabe que significa “escudo” o “protector”. El bebé nació en Dubai, lugar de residencia de la pareja y aunque su fecha exacta de nacimiento no se dio a conocer, se especula que fue este lunes. (Por Katia Plascencia Muciño)