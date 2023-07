Ante los señalamientos de colectivos, quienes acusan desacato de las autoridades tapatías en la construcción de una nueva vialidad, la Avenida Troncal Huentitán, el ayuntamiento respondió que cuentan con resoluciones de juzgados de distrito que descartan que el municipio haya cometido actos ilegales al seguir con las obras.

En resolución del 7 de julio pasado el juzgado señala que en fotografías no se advierte que el municipio haya incumplido con la suspensión definitiva, pues en las imágenes no se aprecia que se hayan talado árboles, modificado la cobertura vegetal, el arbolado, el suelo, la biodiversidad y los mantos freáticos de la zona.

Del mismo modo afirman que el municipio no es responsable de la obra, sino un concesionario, por lo que el ayuntamiento no está brincando ningún resolutivo judicial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)