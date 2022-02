El Oso de Oro a la mejor película del Festival de Cine de Berlín 2022 fue para la cinta española “Alcarràs” dirigida por Carla Simón, un largometraje que retrata la última cosecha de una familia de agricultores catalanes. Mientras que el Premio del Jurado fue para a la película mexicana “Manto de Gemas”, de la directora Natalia López Gallardo, por su retrato de la violencia del crimen organizado.

Los festivales de Coachella y Stagecoach revelaron que para su edición 2022 no se requerirá certificado de vacunación, prueba negativa ni cubrebocas para ingresar. Coachella se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril, Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West, encabezan el cartel, mientras que Stagecoach está planeado del 29 de abril al 1 de mayo.

A través de redes sociales, se filtraron fotos del set de la nueva película de DC Batgirl, en donde se puede ver a Michael Keaton usando el traje de Batman, el cual no portaba desde hace más de 25 años. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno de Batgirl, pero podría llegar a plataformas este año. (Por Katia Plascencia Muciño)