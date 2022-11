El sacrificio de 360 mil aves de una granja en San Miguel El Alto por un brote de gripe aviar, no afecta al mercado local de huevo porque Jalisco produce miles de toneladas, así lo indica el director de la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Eduardo Ramírez Orona, quien señala que tampoco hay excusa para aumentar el precio del kilo de huevo.

“Es solamente una granja entonces no hay una afectación sobre la oferta de huevo, sigue el mercado con suficiente abasto. No hay excusa, solamente ha sido un caso en una granja que ya está contenido y todavía tenemos la suficiencia en las granjas que existen”.

Agrega que los 21 municipios de Jalisco en cuarentena por la gripe aviar producen 100 millones de aves por año, por ello se les cuida con un cerco sanitario. (Por Claudia Manuela Pérez)