La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó el vandalismo ocurrido este domingo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, durante la marcha en contra de la gentrificación.

“Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica, sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM. Y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policías. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempres, que no entre fuerzas de seguridad al interior de la UNAM y eso fue lo que se hizo”.

Al mismo tiempo, reiteró su respaldo al derecho a manifestarse, pero no al uso de la violencia y por ello lamentó la quema de libros en el MUAC. (Por Arturo García Caudillo)