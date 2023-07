Con proyectos como Vaselina y 2000’s Pop Tour, el cantante Yahir no deja de lado su faceta como solista y en charla con Notisistema aseguró que aún no se siente satisfecho con su desarrollo como cantautor:

“No, todavía no, yo creo que definitivamente siempre vamos a poder mejorar la versión y creo que siempre vamos a poder aprender más en todos los sentidos, yo como compositor no me siento tranquilo conmigo mismo, estoy trabajando duro en eso de hecho estoy en la oficina acá en Seitrack para buscar esas alianzas, creo que nos falta mucho todavía, producir mucho mejor nuestro show, que está cada vez mejor”.

Yahir será parte del 2000’s Pop Tour que se presentará el 10 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)