Desde este jueves 19 de Febrero está desparecido Fernando Arath Tostado Caballero, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez en las calles de la popular colonia Loma Dorada en Tonalá, reportó para Notisistema la mamá del menor, Martha Caballero Tostado.
“Me voy inmediatamente al domicilio de mi tía donde se encontraba mi hijo, y llego y pues nada, lo buscamos por los lugares cerca donde posiblemente pudiera estar, no encontramos nada, de ahí me dice mi cuñado que me tranquilice y recibí una llamada donde ya me contestó me dice que está bien, que en 10 minutos me regresa la llamada, pero pasó el tiempo y me dice no sabes que sí vente”.
Según la última comunicación que se tuvo con el menor de 14 años, todo indica que fue reclutado para trabajo forzado. (Por Gustavo Cárdenas)
Buscan a Fernando Tostado, menor desaparecido en Tonalá
