Este sábado se cumple una semana de la desaparición del niño Bryan Axel Pérez Barragán, de once años, y su mamá clama por ayuda para localizarlo.

La señora Dulce María asegura que su hijo nunca manifestó interés por irse de casa y al contrario, siempre fue un niño temeroso de alejarse.

Denunció a la Fiscalía que sospechan de un hombre identificado como Gustavo, como quien pudo habérselo llevado.

“Hizo un equipo de fútbol, invitó a varios niños de por aquí, incluyendo a mis hijos, y pues tenía su equipo de fútbol aquí en el Parque de la Solidaridad. Como que le metió la idea de que lo iba a llevar a Atlas Colomos y pues que lo iba a hacer pues famoso”.

La señora dulce María reconoce que las autoridades de la Fiscalía se han esforzado en su caso, pero no ha sido suficiente.

Por eso pide ayuda de la población para localizar a su hijo Bryan Axel Pérez Barragán, de once años.

Cualquier información sobre su paradero se agradece en el 911 y al 33-30-30-49-49. (Por José Luis Escamilla)