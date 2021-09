Investigan las fiscalías de Jalisco y de Zacatecas la desaparición desde el pasado 22 de septiembre de seis jornaleros wixaritari originarios del municipio de Mezquitic.

De acuerdo con el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez se han realizado operativos para localizarlos, pero los resultados no se pueden informar.

“Y en ese sentido se ha estado trabajando con diversos operativos, ustedes lo saben, lo hemos estado informando allá en la zona norte, operativos llevados a cabo con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad. Se han cumplimentado órdenes de aprehensión y desde luego se llevan a cabo trabajos para inhibir ilícitos, esté en particular es un asunto en particular que está trabajándose en coordinación”.

Los desaparecidos son Luis, Sergio, Hevir, Mario Bautista, Fabián Carrillo y Misael de la Cruz, quienes fueron vistos por última vez a bordo de una camioneta pick up cuando viajaban desde Monte Escobedo, Zacatecas, con rumbo hacia Mezquitic. (Por José Luis Escamilla)