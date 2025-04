En el marco de la elección de los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama del Futbol, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, dijo que próximamente expondrá los motivos por los que 8 clubes se negaron a firmar el Proyecto del Fondo de Inversión, ya que asegura, buscan un cambio mucho más profundo.

“Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho, en su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por los que 8 equipos del futbol mexicano no firmamos el Proyecto del Fondo de Inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo, esta decisión que muchos más comparten no significa ir en contra del desarrollo del futbol mexicano, si no a favor de un cambio mucho más profundo”

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama ubicado en Pachuca, serán investidos el próximo 11 de noviembre. (Por Manuel Trujillo Soriano)