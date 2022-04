Los transportistas con mercancías que se pueden desplazar con mayor facilidad como los alimentos, se han convertido en blanco preferido de los delincuentes en las carreteras de todo México, asegura el presidente de AMOTAC Jalisco, Eduardo Maldonado.

“En cierta forma pues sí, o sea, tu sabes que hay veces que nos paran a los operadores, revisan la mercancía y no les sirve, pero hay mercancías, digamos, todo lo que son comestibles, azúcar, , no sé, verduras, el tabaco, el alcohol, electrodomésticos, es decir, cosas que puedan desplazar rápido”.

Durante marzo los transportistas de AMOTAC Jalisco fueron víctimas de por lo menos ocho asaltos.

Eduardo Maldonado indica que hasta hace tres años podía circular por cualquier parte del país, sin embargo en la actualidad esto no es posible por la actuación del crimen organizado. (Por Gricelda Torres Zambrano)