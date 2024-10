Trabajadores sindicalizados de la empresa Eco 5 buscarán reunirse con la presidenta municipal de El Salto, María Elena Farías, para resolver el conflicto que tienen desde el pasado 20 de septiembre, cuando la pasada administración del municipio suspendió la relación contractual con la empresa para la recolección de basura.

Desde ese día un centenar de trabajadores no han salido a las calles.

En la voz Juan Ángel Hernández, representante sindical,

“Apenas ayer hubo un acercamiento, sí, pero todavía ocupamos de que sea empresa, sindicato y Ayuntamiento pues, para que estén ahora sí presentes y se haga lo que se tenga que hacer porque ya desde el 20 de septiembre pues nomás no nos han hecho caso”.

Los camiones de Eco 5 siguen bajo resguardado del municipio.

Aunque el Ayuntamiento es el que ha prestado el servicio, afirman que no es un servicio completo y que hay colonias que presentan problemas de recolección como La Azucena o Cima Serena.

El contrato con Eco 5, filial de Caabsa, terminó de manera anticipada, pues concluía hasta 2030. (Por Héctor Escamilla Ramírez)